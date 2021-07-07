Зеленский заявил, что членство Киева в ЕС и НАТО зависит от политического решения

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полноправное членство его страны в Европейском союзе и НАТО зависит прежде всего от геополитического решения, а не только от успеха реформ.

"Очень часто членство Украины в ЕС, в альянсе связывают с теми или иными реформами. Реформы действительно очень важны <...>. Я считаю, что вопросы ЕС и НАТО все же частично связаны с реформами, но в основном это вопрос политический, геополитическое решение", - сказал Зеленский в среду на пресс-конференции в Вильнюсе.

По его словам, Киев проводит реформы быстрее, чем другие страны. "Но если мы говорим откровенно о сроках, о ситуации, о войне, о том, в какой ситуации Украина проводит реформы, я считаю, что мы самые быстрые сегодня в Европе", - сказал президент, добавив, что "ни одной стране не пожелал бы оказаться в таких обстоятельствах". Зеленский считает также, что Украина проводит реформ больше, чем большинство стран.

При этом он обратил внимание на важность темпов реформ, отметив, что они "очень быстрые, минимально бюрократические". Президент сказал также, что все реформы в стране внедряются в таком темпе не потому, что это нужно ЕС или иной организации, а потому, что это необходимо самой Украине. "Не реформируя Украину, мы не сможем быть сильными и крепкими", - отметил он.

По словам Зеленского, несмотря на необходимость "защищаться от агрессии" и тратить большие средства на обороноспособность армии, Украина находит силы на реформы и реализацию крупных инфраструктурных проектов, в частности на строительство дорог и мостов. Самое главное, добавил президент, "чтобы украинский народ не потерял веру в то, что Европейский союз действительно видит Украину равноправным членом". При этом он отметил, что многие страны ЕС действительно поддерживают евроинтеграционные стремления Украины.