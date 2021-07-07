Гутерриш призвал жителей Гаити сохранять порядок и воздержаться от насилия

ООН, 7 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает граждан Гаити придерживаться конституционного порядка и воздержаться от насилия после убийства президента. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь крайне решительно осуждает убийство президента Республики Гаити Жовенеля Моиза. Совершившие это преступление лица должны предстать перед правосудием. Генеральный секретарь выражает глубочайшие соболезнования народу и правительству Гаити, а также семье президента, - говорится в заявлении. - Генеральный секретарь призывает всех жителей Гаити сохранять конституционный порядок и единство перед лицом этого отвратительного акта и отказаться от любого насилия. ООН стоит плечом к плечу с правительством и народом Гаити".

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь, где позже умерла. Позднее в среду и.о. премьер-министра страны Клод Жозеф объявил, что правительство приняло решение ввести военное положение на территории республики.