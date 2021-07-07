{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Власти Гаити призвали ООН провести заседание Совбеза и расследовать убийство президента

И.о. премьера страны Клод Жозеф ранее заверил, что "ситуация в области безопасности находится под контролем Гаитянской национальной полиции и Вооруженных сил"
© AP Photo/Joseph Odelyn

ГАВАНА, 7 июля. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф в среду призвал ООН как можно скорее провести заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации в стране в свете убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление политика.

В документе Жозеф попросил "международное сообщество начать расследование убийства, а ООН - организовать заседание Совета Безопасности". Моиз получил смертельное ранение при нападении неизвестных на его резиденцию в ночь на среду. Во время атаки его жена Мартин Моиз также была ранена, ее доставили в больницу.

Жозеф ранее призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и Вооруженных сил Гаити". Совет министров ввел военное положение в республике.

Теги
Гаити
Генпрокуратура Белоруссии поддержала гособвинение по уголовному делу Белгазпромбанка
Верховный суд накануне приговорил бывшего председателя правления Белгазпромбанка, экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима
Читать полностью