Власти Гаити призвали ООН провести заседание Совбеза и расследовать убийство президента

ГАВАНА, 7 июля. /ТАСС/. И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф в среду призвал ООН как можно скорее провести заседание Совета Безопасности, посвященное ситуации в стране в свете убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление политика.

В документе Жозеф попросил "международное сообщество начать расследование убийства, а ООН - организовать заседание Совета Безопасности". Моиз получил смертельное ранение при нападении неизвестных на его резиденцию в ночь на среду. Во время атаки его жена Мартин Моиз также была ранена, ее доставили в больницу.

Жозеф ранее призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и Вооруженных сил Гаити". Совет министров ввел военное положение в республике.