СМИ: умер радикальный палестинский политический деятель Ахмед Джибриль

КАИР, 7 июля. /ТАСС/. Радикальный палестинский политический деятель Ахмед Джибриль, известный также как Абу Джихад, умер в среду в возрасте 83 лет. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его сведениям, Джибриль ушел из жизни в одном из госпиталей Дамаска. Причина смерти не называется.

Ахмед Джибриль являлся основателем и лидером радикальной организации "Народный фронт освобождения Палестины - Генеральное командование" (НФОП-ГК), созданной в 1968 году и считающейся одним из самых непримиримых противников мирного урегулирования с Израилем. Числился в черном списке наиболее опасных террористов, разыскиваемых спецслужбами еврейского государства.

Его сын Джихад погиб в 2002 году при взрыве заминированного автомобиля в мусульманской части Бейрута. Он возглавлял ливанское отделение организации своего отца и отвечал за военные операции. Тогда Ахмед Джибриль возложил ответственность за взрыв на израильскую службу внешней разведки ("Моссад").