Власти США заявили, что не готовы назвать виновных в кибератаке на Республиканскую партию

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов пока не готовы говорить, кто, по их мнению, стоит за кибератакой на сети, связанные с Национальным комитетом Республиканской партии (НКРП) США, спецслужбы страны расследуют произошедшее. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам в среду.

"Думаю, некоторые сообщения [СМИ] немного опережают то, где находится администрация. <...> Конечно, мы расследуем [произошедшее]. ФБР, Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности находятся в контакте с Национальным комитетом Республиканской партии. Мы установим автора [этой атаки] и примем соответствующее решение", - сказала она. Псаки сопровождает главу государства Джо Байдена в поездке в Иллинойс и общалась с журналистами на борту президентского самолета по пути в этот штат, аудиотрансляцию разместил на своем канале в YouTube Белый дом.

Как напомнила Псаки, в НКРП ранее заявили, что речь идет об атаке на "стороннего поставщика" услуг, а злоумышленникам "не удалось получить доступ к каким-либо данным" партии.

Позднее пресс-секретарю Белого дома был задан вопрос о возможности введения санкций за кибератаку. "Санкции - это один из инструментов, которые вы использовали против России. Вы применяете их в ответ на вмешательство в выборы. Мне интересно, является ли это чем-то, что мы можем наблюдать с НКРП <...>. Вы все еще считаете санкции действенным инструментом решения этого (вопроса вмешательства в политические процессы внутри США - прим. ТАСС)", - спросил один из журналистов. В ответ Псаки повторила свои слова о заявлении НКРП в связи с кибератакой и опять подчеркнула, что американские спецслужбы ведут соответствующее расследование. "Мы завершим расследование и проведем анализ. Что касается операционных соображений, разумеется, не в наших интересах анонсировать их <...>, у президента [США Джо Байдена] есть ряд вариантов, если он решит принять меры", - продолжала пресс-секретарь Белого дома.

Кибератака

Во вторник агентство Bloomberg выступило с утверждением о том, что облачные сети Национального комитета Республиканской партии США, обслуживаемые корпорацией Microsoft, подверглись кибератаке. По версии этого СМИ, за нападением могут стоять хакеры, якобы связанные со Службой внешней разведки России. Собеседники агентства сообщили, что атака была осуществлена посредством взлома систем компании - поставщика информационно-технологических услуг Synnex, с которой сотрудничает партийный комитет.

Позднее журналист агентства Bloomberg опубликовал в Twitter заявление главы аппарата сотрудников НКРП Ричарда Уолтерса о том, что хакеры, предпринявшие атаку, не получили доступа к данным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил журналистам, что кибератака на сети Национального комитета Республиканской партии США не имеет никакого отношения к официальной Москве. Он подчеркнул, что российская сторона "не обладает какой-то детальной информацией на этот счет".