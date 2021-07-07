МИД ДНР: Киев отказывается от любого диалога по политическому урегулированию в Донбассе

ДОНЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Представители Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины отказываются от любого диалога при обсуждении вопросов политического трека, игнорируя не только республики Донбасса, но и представителей ОБСЕ. Об этом в среду по итогам заседания группы заявила глава МИД Донецкой народной республики (ДНР), представитель ДНР на минских переговорах Наталья Никонорова.

"Украинские делегаты позволяют себе уходить от ответов не только на наши вопросы, но и на вопросы представителей ОБСЕ, - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД ДНР. - Фактически, сегодня Украина отказывалась от любого диалога с кем бы то ни было".

Никонорова отметила, что в ходе заседания украинская делегация ушла от прямых вопросов ОБСЕ относительно разблокировки работы политической подгруппы rонтактной группы. "Господин Мережко (заместитель руководителя украинской делегации Александр Мережко - прим. ТАСС) откровенно проигнорировал прямой вопрос госпожи Грау (спецпредставитель ОБСЕ в rонтактной группе Хайди Грау - прим. ТАСС) о том, готова ли Украина обсуждать предложенные республиками варианты разблокирования работы политической группы", - рассказала Никонорова.

В МИД ДНР подчеркнули, что поведение украинской делегации, которая уходит от прямых вопросов, игнорирует любые предложения и пытается развести пустые дискуссии, демонстрирует, что "подход Киева к переговорам становится все более и более абсурдным". "Сегодня представители Украины превзошли самих себя по уровню деструктивности и полного отсутствия даже минимального стремления к реализации политического блока минских соглашений", - подытожила Никонорова.

Заседанию контактной группы предшествуют видеоконференции профильных подгрупп по политическим, гуманитарным и экономическим вопросам, а также по вопросам безопасности, которые прошли 6 июля. Однако представители Киева сорвали заседание политической подгруппы, демонстративно покинув видеоконференцию. Как сообщила представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Михайлова, все попытки республик Донбасса наладить диалог были проигнорированы украинской стороной.