Лидеры США и Иордании встретятся в Белом доме 19 июля

ТАСС, 7 июля. Король Иордании Абдалла II посетит с визитом президента США 19 июля. Об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома.

В опубликованном на сайте тексте говорится, что США рассматривают предстоящую встречу как возможность обсудить множество проблем, стоящих перед Ближним Востоком, и продемонстрировать лидирующую роль Иордании в обеспечении мира и стабильности в регионе.

Байден надеется на кооперацию с главой Иордании в вопросах укрепления двустороннего сотрудничества по множеству политических аспектов, а также в сфере безопасности и экономики, включая расширение экономических возможностей.