США призвали соседей Афганистана играть конструктивную роль в урегулировании

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. США будут тесно работать с соседями Афганистана, чтобы те играли конструктивную роль в урегулировании. Об этом заявил в среду на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Всем соседям Афганистана следует играть конструктивную роль в содействии [афганским сторонам] по достижению справедливого, устойчивого политического решения, равно как и всеобъемлющего прекращения огня, - сказал он. - Долгое время некоторые соседи Афганистана не играли такую роль. Мы были бы рады, если другие страны взяли на себя ответственность".

"Мы ясно заявили, что намерены очень тесно работать для обеспечения того, чтобы соседи Афганистана играли конструктивную роль", - отметил Прайс.