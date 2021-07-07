Полиция Праги арестовала участника демонстрации противников вакцинации

ПРАГА, 7 июля. /ТАСС/. Бойцы спецназа чешской полиции были направлены для наведения порядка перед зданием Палаты депутатов (нижней палаты) парламента в центре Праги, где в среду состоялась демонстрация протеста против дискриминации жителей страны, не желающих проходить вакцинацию от коронавируса.

Участники митинга стали вести себя агрессивно по отношению к правоохранителям. Полиция задержала одного демонстранта за отказ подчиниться требованию покинуть проезжую часть и не препятствовать движению автотранспорта, передает корреспондент ТАСС с места событий. Задержанный будет привлечен к административной ответственности, информировали власти.

Других серьезных инцидентов не произошло. Около 20:00 (21:00 мск) митингующие покинули Малостранскую площадь в центре города.

По данным полиции, в акции протеста участвовали около 500 человек, откликнувшихся на призыв правой партии "Свободный блок", одним из лидеров которой является депутат нижней палаты парламента Лубомир Волный. Демонстранты требовали немедленной отмены всех действующих в стране антиковидных ограничений, к постепенному смягчению которых правительство Чехии приступило в середине апреля.

Инцидент в парламенте

Заседание Палаты депутатов было прервано в среду из-за действий Волного. Он отличается крепким телосложением и некоторое время не давал коллегам пройти к трибуне для выступлений. Спикер нижней палаты был вынужден вызвать охрану, которая силой вывела депутата из зала. Волный был отстранен от участия в заседании до конца дня.

Данный инцидент в Праге связывают с предстоящими в республике 8 и 9 октября парламентскими выборами. "Свободный блок" не представлен в законодательном органе страны и намерен участвовать в выборах. Волный не в первый раз устраивает скандалы в нижней палате, чем, как считают политологи, стремится привлечь внимание избирателей к своей партии.