ЕС осудило убийство президента Гаити

БРЮССЕЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Евросоюз осуждает убийство президента Гаити Жовенеля Моиза и призывает к спокойствию и стабильности. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы осуждаем убийство президента Моиза. Наши соболезнования его семье и народу Гаити", - написал он в Twitter.

По словам Мишеля, ЕС следит за ситуацией вокруг убийства президента. "Мы продолжаем следить за ситуацией и призываем к спокойствию и стабильности. Только инклюзивный политический диалог может обеспечить организацию свободных и прозрачных выборов", - добавил он.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Позже в среду и. о. премьер-министра страны Клод Жозеф объявил, что правительство приняло решение ввести военное положение на территории республики.