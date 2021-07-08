СМИ: основатель Blackwater Эрик Принс в 2020 году намеревался создать ЧВК на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс в 2020 году планировал создать ЧВК на Украине. Об этом сообщил в среду на своем сайте американский журнал Time со ссылкой на ряд интервью и документы, попавшие в его распоряжение.

Журнал подчеркивает, что, согласно плану, датированному июнем 2020 года, Принс намеревался призвать на службу в новую ЧВК украинских военных, задействованных ранее в боевых действиях на востоке страны. При этом он рассчитывал "построить на Украине новый завод по производству боеприпасов", а также объединить местные авиационные и аэрокосмические предприятия в "консорциум, который мог бы конкурировать с [компаниями] наподобие Boeing и Airbus".