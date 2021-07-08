Медведчук считает, что законных оснований для продления ему домашнего ареста нет

КИЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук прибыл в четверг на заседание суда Киева, где будет рассмотрен вопрос о продлении ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Он считает, что законные основания для продления его ареста отсутствуют.

"Ожидаю справедливого решения суда, которое, на мой взгляд, заключается в том, что мера пресечения в виде домашнего ареста не должна быть продлена, так как нет законных оснований, точно как и для привлечения меня к уголовной ответственности", - заявил политик. Трансляцию его выступления ведет на YouTube издание "Громадское".

Он повторил свою позицию о том, что обвинения в его адрес являются незаконным преследованием и незаконными репрессиями со стороны руководства страны. "Я готов к борьбе. Я уверен в своей правоте, и мы будем делать все, чтобы доказать, что действия власти - команды президента [Украины Владимира] Зеленского - направлены на политические репрессии и незаконные уголовные преследования", - подчеркнул оппозиционер.

По мнению Медведчука, все решения суда по его делу основаны на незаконных доказательствах, а реальной причиной его преследования является его политическая позиция. "Почва одна - мое несогласие с курсом, который проводит президент и его партия власти, борьба нашей партии в оппозиции. Все действия против меня - для того, чтобы ограничить мою деятельность как депутата, как политика, который в соответствии с конституцией представляет интересы украинского народа", - заявил он. Именно это, по его мнению, является также причиной принятого накануне решения суда о продлении срока досудебного расследования по его делу до 11 ноября.

11 мая правоохранительные органы Украины провели обыски в доме Медведчука и в офисе ОПЗЖ. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Максимальное наказание по первой статье - тюремное заключение на срок до 15 лет, по второй - до пожизненного лишения свободы.

Сам политик назвал обвинения политически мотивированными и бездоказательными. Печерский районный суд Киева 13 мая отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. Депутат заявил, что исполнит постановление суда, хотя и не согласен с ним.