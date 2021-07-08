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Премьер Эстонии пообещала "симметричный ответ" на высылку консула из России

МИД Эстонии ранее заявил, что считает задержание Марта Лятте провокацией
Премьер Эстонии Кая Каллас EPA-EFE/OLIVIER HOSLET/POOL
Описание
Премьер Эстонии Кая Каллас
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET/POOL

ТАЛЛИН, 8 июля. /ТАСС/. Премьер Эстонии Кая Каллас обещала дать симметричный ответ на высылку консула этой республики в Санкт-Петербурге Марта Лятте.

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"В практике международных отношений принято, что если одна сторона высылает [дипломатического работника], то со второй стороны следует симметричный ответ, - сказала она на пресс-конференции в четверг. - Да, у нас тоже есть план сделать такой шаг".

Как сообщили 6 июля ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, сотрудники ФСБ задержали с поличным Лятте при получении им от россиянина материалов закрытого характера. В спецслужбе подчеркнули, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ЦОС.

В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лятте должен покинуть Россию в течение 48 часов.

МИД Эстонии заявил, что считает задержание консула республики провокацией. В среду руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик сообщил, что планируется высылка российского дипломата в качестве ответной меры на объявление персоной нон грата Лятте.

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