Премьер Эстонии пообещала "симметричный ответ" на высылку консула из России

"В практике международных отношений принято, что если одна сторона высылает [дипломатического работника], то со второй стороны следует симметричный ответ, - сказала она на пресс-конференции в четверг. - Да, у нас тоже есть план сделать такой шаг".

Как сообщили 6 июля ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, сотрудники ФСБ задержали с поличным Лятте при получении им от россиянина материалов закрытого характера. В спецслужбе подчеркнули, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ЦОС.

В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лятте должен покинуть Россию в течение 48 часов.

МИД Эстонии заявил, что считает задержание консула республики провокацией. В среду руководитель отдела по связям с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик сообщил, что планируется высылка российского дипломата в качестве ответной меры на объявление персоной нон грата Лятте.