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Иннопром - 2021

Индонезия выразила интерес к сотрудничеству с Россией в фармацевтике и кораблестроении

Посол страны надеется, что компании из данных сфер будут представлены на выставке "Иннопром" в Джакарте 25-27 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Индонезия заинтересована в сотрудничестве с Россией в области цифровых технологий, кораблестроении и фармацевтике. Страна надеется, что компании из данных сфер будут представлены на выставке "Иннопром" в Джакарте 25-27 ноября 2021 года, сообщил в четверг ТАСС посол Индонезии в РФ Хосе Таварес на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Запланирована выставка "Иннопром" в Индонезии, в Джакарте. Мы планируем ее [провести] с 25 по 27 ноября 2021 года. <...> Я хотел бы отметить, что Индонезия заинтересована в совместной работе, сотрудничестве во многих областях. Нас интересует сотрудничество в области цифровых технологий, так как Индонезия проходит период масштабной цифровизации. Нас интересует также индустрия кораблестроения, мы заинтересованы в строительстве портов, фарминдустрия нас тоже интересует", - сказал он.

Посол отметил, что посольство отправило информацию о выставке в торгово-промышленную палату Индонезии, различные министерства, чтобы они помогли найти компании, готовые участвовать в мероприятии. Таварес надеется, что в "Иннопроме" также смогут принять участие компании из других стран региона.

Первый выездной "Иннопром" в Ташкенте, который прошел в апреле 2021 года, завершился подписанием контрактов на выполнение 33 проектов с привлечением российских инвестиций в размере $2,2 млрд.

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ИндонезияРоссияИннопром - 2021
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