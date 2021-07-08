Суд обязал ЦИК Молдавии сократить число участков для приднестровцев

КИШИНЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Апелляционная палата Кишинева обязала Центральную избирательную комиссию Молдавии сократить число избирательных участков для жителей непризнанного Приднестровья с 41 до 12. Соответствующее решение было принято в четверг, сообщил на своей странице в Facebook обратившийся в суд лидер "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.

"Число участков для голосования не должно быть больше 12", - говорится в опубликованном документе. Это решение может быть оспорено в Высшей судебной палате.

Избиратели из Приднестровья обычно поддерживают партии, выступающие за укрепление отношений с Россией. Досрочные парламентские выборы в Молдавии назначены на 11 июля. Согласно опросам общественного мнения, фаворитами предстоящих выборов выступают президентская Партия действия и солидарности, а также избирательный блок коммунистов и социалистов, созданный Партией социалистов Республики Молдова и Партией коммунистов Республики Молдова.