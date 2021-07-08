Додон призвал сторонников готовиться к протестам из-за решения по избирательным участкам

КИШИНЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон призвал своих сторонников готовиться к массовым акциям протеста в связи с сегодняшним решением Апелляционной палаты (АП) Кишинева, которым Центральную избирательную комиссию обязали сократить число избирательных участков для жителей непризнанного Приднестровья с 41 до 12. С таким призывом Додон обратился в четверг в эфире телеканала Prime.

"Обращаюсь к своим коллегам и сторонникам: будьте готовы в течение следующих 24 часов выйти на массовые протесты. Возможно, уже завтра мы придем к ЦИКу и офисам партий, которые хотят ограничить право голоса", - сказал Додон.

Решение АП было озвучено сегодня вечером, а досрочные выборы в парламент назначены на 11 июля. Избиратели из Приднестровья обычно поддерживают партии, выступающие за укрепление отношений с Россией. Сократить число избирательных участков для этих граждан требовали прозападные партии, которые обвинили ПСРМ в подготовке фальсификаций. Решение АП может быть оспорено в Высшей судебной палате.

Досрочные выборы в парламент Молдавии назначены из-за политического кризиса. После победы на президентских выборах в прошлом году Майи Санду при поддержке проевропейских сил добилась отставки правительства и заблокировала назначение нового кабинета. Этим был спровоцирован роспуск законодательного органа, в котором президентская Партия действия и солидарности (ПДС) контролировала 15 из 101 места. Согласно опросам общественного мнения, фаворитами предстоящих выборов выступают ПДС, а также избирательный блок, созданный Партией социалистов Республики Молдова и Партией коммунистов Республики Молдова.