Участники встречи по Сирии подготовили почву для шестой сессии Конституционного комитета

НУР-СУЛТАН, 8 июля. /ТАСС/. Шестнадцатая международная встреча по Сирии в астанинском формате завершилась в четверг в Нур-Султане. Основными темами на переговорах стали возобновление работы Конституционного комитета в Женеве и гуманитарное содействие Сирии в условиях пандемии коронавируса.

Предыдущая встреча проходила в Сочи в феврале 2021 года из-за ограничений в Нур-Султане, связанных с эпидемической ситуацией, но на этот раз переговоры вернулись на родную площадку. Организаторы постарались сделать все возможное, чтобы сохранить традиционный для астанинского формата теплый прием гостей и в то же время обеспечить защиту здоровья членов делегаций и журналистов.

Переговоры традиционно проходили в течение двух дней: в первый день делегации провели двусторонние и многосторонние консультации в отеле The Ritz-Carlton, а на следующий день продолжили переговоры в Rixos. Основная часть консультаций проходила за закрытыми дверями, за исключением пленарного заседания, на котором было принято совместное заявление, и итоговой пресс-конференции.

Заседание в Женеве

Как и ожидалось, женевская повестка дня стала одной из основных тем консультаций. По итогам встречи выступающие гарантами страны - Россия, Иран, Турция - отметили важность работы Конституционного комитета и высказались за скорейшее проведение его шестого заседания в Женеве. Стороны также призвали спецпосланника ООН Гейра Педерсена к активизации работы в этом направлении.

Между переговорщиками в рамках комитета по-прежнему есть разногласия, но, как отмечал глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, все же "для организации заседания есть все предпосылки и созданы все условия".

Сам Педерсен позитивно охарактеризовал прошедшие в Нур-Султане дискуссии по этой теме и пообещал проработать даты проведения заседания. Он также выразил надежду, что деятельность комитета возобновится в скором времени, а его встречи примут регулярный характер.

Однако конкретного ответа на вопрос о сроках проведения сессии, больше всего волновавший журналистов, так и не последовало. Хотя фактически все участники астанинских переговоров в своих заявлениях и в ходе общения с прессой уверенно говорили, что комитет будет созван в ближайшее время. Лаврентьев же в беседе с ТАСС не исключил, что следующее его заседание пройдет уже летом.

Приоритетная работа

Вопрос обмена пленными между сирийскими сторонами всегда был одним из приоритетных в работе астанинского формата по Сирии. Во второй день переговоров прошло заседание рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам, на котором журналистам показали видеозапись обмена пятерых пленных сирийских военнослужащих на пятерых членов незаконных вооруженных формирований, который 2 июля провели Россия и Турция при содействии Сирии.

Еще одной важной темой традиционно стала борьба с террористическими группировками, действующими в Идлибской зоне деэскалации. Как отметил Лаврентьев, борьба с терроризмом в Сирии остается одним из основных вопросов, хотя Москва отмечает постепенную стабилизацию ситуации. В совместном заявлении страны-гаранты договорились продолжать взаимодействие по борьбе с терроризмом и осудили рост террористической активности в различных частях Сирии.

Поиск компромиссных решений, по словам главы российской делегации, на переговорах в Нур-Султане был затруднен из-за низкого уровня доверия между представителями сирийской оппозиции и официальными властями страны. Тем не менее, перспективы постепенного повышения доверия все же имеются.

Гуманитарная помощь

Лейтмотивом заявлений участников переговоров стала тема оказания действенной гуманитарной поддержки арабской республике. В частности, из уст Лаврентьева прозвучал призыв к международному сообществу сместить акценты с вопросов военной стабилизации ситуации в Сирии в сторону вопросов гуманитарного характера. При этом российский представитель неоднократно подчеркивал, что речь идет вовсе не о поставках гуманитарной помощи, а о реализации конкретных проектов по восстановлению страны и ее инфраструктуры.

И, хотя гуманитарные вопросы всегда стояли на повестке дня астанинских переговоров, в этот раз они приобрели еще большую актуальность в свете находящегося на повестке дня СБ ООН вопроса о продлении механизма доставки трансграничной помощи в Сирию. РФ выступает за сворачивание этого механизма, который уже "давно изжил себя". Лаврентьев заявил, что Запад до сих пор не предоставил убедительных аргументов в пользу его продления, и высказался за создание нового механизма доставки гуманитарной помощи непосредственно через Дамаск.

Замглавы МИД Сирии Айман Сусан подтвердил, что республика нуждается в поставках гуманитарной помощи без дискриминации, пояснив, что трансграничный механизм ведет к усилению террористов. В то же время глава сирийской оппозиции Ахмед Тома выразил надежду, что Россия не воспользуется правом вето при голосовании о продлении работы единственного погранкоридора, отметив, что его закрытие "было бы большой трагедией для Сирии". Однако о том, какова дальнейшая судьба этого механизма, станет известно в ближайшие дни по итогам голосования в СБ ООН.

Планы на будущее

По итогам встречи переговорщики решили провести очередной раунд консультаций по Сирии в астанинском формате до конца текущего года в Нур-Султане с учетом эпидемиологической ситуации. Также прошедшая встреча вернула надежду, что трехсторонний саммит Россия - Иран - Турция в Тегеране, проведение которого откладывалось из-за пандемии, может состояться в ближайшей перспективе.

По итогам консультаций в столице Казахстана страны-гаранты подтвердили договоренность провести эту трехстороннюю встречу на высшем уровне, как только позволит эпидемиологическая ситуация в мире.