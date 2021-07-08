США настаивают на продлении механизма трансграничной помощи в Сирии на 12 месяцев

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. США считают, что продление механизма трансграничной помощи в Сирии на 12 месяцев крайне важно для надежной доставки грузов. Об этом заявил в четверг на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Прайса попросили прокомментировать информацию о предложении России продлить на полгода работу единственного пункта пропуска - "Баб-эль-Хава".

"Сейчас есть лишь одно предложение, находящееся в СБ ООН, <...> предусматривающее продление КПП на 12 месяцев. Мы ясно заявили, что сохранение доступа к трансграничной помощи является гуманитарным императивом, - сказал он. - <...> Мы слышали от агентств ООН, неправительственных организаций мира, что 12 месяцев критически важно для их работы по надежной доставке помощи".

По мнению Прайса, международному сообществу предоставляется возможность показать, что оно находится "на стороне осажденных и необеспеченных продовольствием сирийцев". Представитель Госдепа утверждал, что две трети населения Сирии нуждается в гуманитарной помощи. "Для нас это не вопрос политики или геополитики, это касается спасения жизней, правильных действий для населения Сирии. Всем ответственным странам в мире следует поддержать продление [механизма] настолько, насколько этого можно достичь", - сказал Прайс.

Как сообщил в четверг ТАСС источник в ООН, Россия представила в Совете Безопасности всемирной организации свой проект резолюции по механизму трансграничной помощи в Сирии, который продлевает на шесть месяцев работу единственного пункта пропуска - "Баб-эль-Хава". Ранее свой проект предложил ряд западных стран, их документ предполагает продление на год работы пункта пропуска "Баб-эль-Хава" и возобновление работы пункта пропуска "Эль-Ярубия", который открыл бы путь из Ирака в северо-восточную часть Сирии, где сохраняется сильное влияние США.

Голосование в СБ ООН по вопросу работы механизма трансграничной помощи ожидается в пятницу. Механизм трансграничной помощи в Сирии действует с 2014 года. Изначально поставки грузов с помощью осуществлялись через четыре КПП - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (на границе с Турцией), "Эль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Эр-Рамта" (на границе с Иорданией). Москва и Дамаск настаивали на постепенном сворачивании такого механизма, так как все больше районов в Сирии возвращается под контроль правительства, а помощь может доставляться изнутри страны в координации с властями, как это предписывается международным гуманитарным правом. В результате количество пунктов при продлении работы механизма уменьшалось, и сейчас действует лишь один - "Баб-эль-Хава".