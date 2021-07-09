В Госдепе заявили, что США продолжают работать с Клодом Жозефом как с и.о. премьера Гаити

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Вашингтон продолжает работать с Клодом Жозефом как с исполняющим обязанности премьер-министра Гаити. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, американские власти также контактировали и с Ариэлем Анри, назначенным на пост премьера за два дня до убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, но не успевшим вступить в должность.

"Кого США признают премьер-министром Гаити в данный момент? Были ли какие-то контакты с Ариэлем Анри или его командой?" - спросили Прайса.

"Как вы знаете, ситуация в Гаити быстро развивается. Мы остаемся в тесном контакте с официальными лицами Гаити и заинтересованными сторонами. Что касается вашего вопроса, госсекретарь [США Энтони Блинкен] разговаривал вчера с и. о. премьер-министра Клодом Жозефом. Госсекретарь подтвердил нашу неизменную приверженность работе с правительством Гаити, чтобы поддержать народ Гаити в сфере демократического управления, мира и безопасности. Мы знаем, что в конечном итоге сохранность демократических институтов является ключом к восстановлению мира. США, Организация американских государств, наши партнеры в регионе и за его пределами, все мы последовательно призывали организовать свободные и справедливые президентские выборы и выборы в законодательные органы. Мы продолжаем призывать правительство Гаити и заинтересованные политические стороны к диалогу в интересах жителей Гаити, а также [мы призываем их] воздерживаться от насилия", - ответил сотрудник Госдепа.

"Это посыл, который мы слышали <...> вчера от и. о. премьера Клода Жозефа. Мы контактировали <...> с рядом официальных лиц и [представителей] заинтересованных сторон. Мы также были в контакте с Ариэлем Анри", - продолжил Прайс.

"Вы признаете Клода Жозефа премьер-министром?" - уточнила журналистка. "Клод Жозеф занимал должность, он был и. о. премьер-министра до убийства президента <...>. Мы продолжаем работать с Клодом Жозефом как таковым", - ответил Прайс.

Ранее в четверг схожий вопрос задавали на брифинге пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки. "Признают ли США теперь Клода Жозефа лидером Гаити?" - спрашивали ее. "Мы признаем демократические институты Гаити и намерены продолжать работать напрямую с ними", - ответила Псаки, не дав прямого ответа на поставленный вопрос. Представитель Белого дома при этом в очередной раз повторила, что, по мнению США, выборы в стране должны быть проведены в этом году, как и планировалось.

Ситуация в Гаити

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. За два дня до своей гибели Моиз назначил на должность премьер-министра страны бывшего главу МВД Ариэля Анри, который должен был решить проблемы безопасности, а также вместе с ЦИК подготовить проведение всеобщих выборов и референдума по принятию конституции 26 сентября. Анри не успел вступить в должность. Клод Жозеф был назначен на пост премьера в апреле и сейчас является исполняющим обязанности главы правительства.

После гибели президента Гаити Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити". Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.

Назначенный на пост премьер-министра Анри в среду в интервью газете Le Nouvelliste рассказал, что в целом положительно оценивает действия Жозефа и Совмина по стабилизации обстановки, но считает, что именно он должен взять на себя управление страной до новых выборов 26 сентября. "Господин Клод Жозеф хорошо поработал сегодня, и я ценю это. <...> Но именно я был назначен премьер-министром, а Клод [Жозеф] временно исполнял обязанности премьер-министра, - отметил политик. - Я думаю, нам нужно поговорить друг с другом. Клод должен был остаться в моем правительстве".

До этого Анри подверг критике решение властей республики о введении двухнедельного военного положения. По его мнению, и.о. премьер-министра и Совет министров Гаити руководствовались эмоциями и страхом при утверждении меры.