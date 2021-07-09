ЦИК Молдавии оспорит в суде сокращение числа участков для голосования приднестровцев

КИШИНЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии оспорит в Высшей судебной палате решение нижестоящей инстанции, согласно которому в ЦИК обязаны сократить количество избирательных участков для жителей непризнанного Приднестровья с 41 до 12 к парламентским выборам 11 июля. Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу.

"ЦИК принял решение оспорить постановление Апелляционной палаты Кишинева в Высшей судебной палате", - сказала она.

Исполняющая обязанности вице-премьера по реинтеграции Молдавии Ольга Чеботарь выступила с резким осуждением решения Апелляционной палаты, которая обязала ЦИК сократить число избирательных участков для жителей непризнанного Приднестровья

"И мы говорим о реинтеграции страны? Есть впечатление, что некоторые политики забыли, что левый берег Днестра - это часть Республики Молдова. Уважаемые политики, реинтеграции страны невозможно добиться путем ненависти и разделения граждан на хороших и плохих. Мне очень жаль, что наши граждане на левом берегу подвергаются дискриминации и ущемляются в праве на голос", - написала Чеботарь в Facebook.

Решение Апелляционной палаты было оглашено в четверг вечером - всего за двое суток до голосования на досрочных выборах в парламент Молдавии. Избиратели из Приднестровья обычно поддерживают партии, выступающие за укрепление отношений с Россией. Сократить число избирательных участков для них потребовали прозападные партии, которые обвинили Избирательный блок коммунистов и социалистов в якобы подготовке фальсификаций. Лидер Партии социалистов, бывший президент республики Игорь Додон призвал своих сторонников готовиться к массовым акциям протеста против решения Апелляционной палаты. Ее вердикт может быть оспорен в Высшей судебной палате.

Досрочные выборы в парламент Молдавии назначены из-за политического кризиса. После победы на президентских выборах в прошлом году Майя Санду при поддержке проевропейских сил добилась отставки правительства и заблокировала назначение нового кабинета. Этим был спровоцирован роспуск законодательного органа, в котором президентская Партия действия и солидарности (ПДС) контролировала 15 из 101 места. Согласно опросам общественного мнения, фаворитами предстоящих выборов выступают ПДС, а также избирательный блок, созданный Партией социалистов Республики Молдова и Партией коммунистов Республики Молдова.