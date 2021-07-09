Белорусские негосударственные издания вновь сообщили об обысках у своих сотрудников

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Редакция белорусского портала Onliner сообщила в пятницу об обыске у своей журналистки Анастасии Занько, также от Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) поступила информация об обыске еще у двух сотрудников СМИ.

"В квартире у журналистки Onliner Настасьи Занько проходит обыск. С чем он связан, нам пока неизвестно", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

По сообщению БАЖ, также проходит обыск у администратора портала "Виртуальный Брест" Андрея Кухарчика и брестского журналиста Максима Хлебца.

В четверг сообщалось об обысках в редакции газеты "Наша нива" и задержании ее главного редактора Егора Мартиновича. В управлении Следственного комитета Белоруссии по Минску подтвердили задержание, пояснив, что изучается информация о причастности его и еще троих граждан к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок. Силовики также пришли в несколько редакций ряда белорусских региональных негосударственных изданий, таких как "Брестская газета" (БГ), издание Intex-press (Барановичи, Брестская область). В областях республики были задержаны журналисты и гражданские активисты.

Официального комментария МВД по поводу этих событий пока не поступало. При этом КГБ Белоруссии вечером в четверг сообщил, что проводит в республике широкомасштабную операцию "по зачистке от радикально настроенных лиц", причастных к деятельности радикальных телеграм-каналов и чатов. В частности, уточнялось, что речь идет о телеграм-сообществах и деструктивных чатах, где шла "вербовка и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма". Названия конкретных чатов или телеграм-сообществ не указывались.