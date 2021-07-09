Киргизия потребовала от Таджикистана вернуть задержанного пограничника

БИШКЕК, 9 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Таджикистана задержали киргизского пограничника и отправили его вглубь своей территории. Об этом сообщила в пятницу Пограничная служба (ПС) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

"В ходе перестрелки 8 июля 2021 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы в районе перевала Чашмагильдан один военнослужащий ПС ГКНБ был задержан таджикскими пограничниками и уведен на территорию Таджикистана", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в настоящее время пограничные представители двух государств "находятся на месте перестрелки и проводят разбирательство по данному факту".

Как отмечается в сообщении, киргизская сторона потребовала от Таджикистана вернуть военнослужащего.

Ранее Погранслужба Киргизии сообщила, что 8 июля на киргизско-таджикском участке государственной границы в местности перевала Чашмагильдан пограничный наряд "был подвергнут внезапному нападению со стороны пограничников Таджикистана". По ее данным, в ходе перестрелки погиб один киргизский военнослужащий, и, "по предварительным данным, с таджикской стороны также имеются погибшие и раненые".

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 950 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. Переговорный процесс по демаркации и делимитации активизировался в 2002 году, и с тех пор состоялось почти две сотни заседаний комиссий и рабочих групп. Однако на границе двух стран иногда возникают конфликты местного населения, которые нередко сопровождаются перестрелками. Последний серьезный конфликт, переросший в вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана произошел здесь в конце апреля - начале мая. Тогда в общей сложности несколько десятков человек погибли и более ста были ранены.