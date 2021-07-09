Представитель командования Sea Breeze рассказал о радиообмене с военными кораблями РФ

БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Участники маневров Sea Breeze 2021 ("Си бриз - 2021") дважды проводили радиообмен с военными кораблями РФ, коммуникации носили профессиональный и штатный характер. Об этом заявил в пятницу на телефонном брифинге представитель командования учений коммандер ВМС США Джон Джонс, отвечая на вопрос ТАСС.

"В ходе учений Sea Breeze было по меньшей мере два случая переговоров с военными кораблями, не участвующими в учениях. Все эти коммуникации осуществлялись в штатном и профессиональном порядке", - сообщил он, отвечая на вопрос о каналах коммуникации военных России и стран НАТО в зоне маневров.

Представитель командования добавил, что корабли, участвующие в маневрах Sea Breeze, не покинут Черное море в ближайшее время, они также примут участие в учениях в Болгарии.

"Основная часть кораблей, участвовавших в маневрах Sea Breeze 2021, также примет участие в маневрах Breeze под командованием Болгарии в Черном море. Поэтому они не покинут Черное море в течение некоторого промежутка времени, который, конечно, не превысит норм Конвенции Монтрё", - сообщил Джонс.