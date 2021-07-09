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СМИ: президент Афганистана прибыл на авиационную базу в Баграме

Силы США и НАТО ранее покинули объект

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент Афганистана Ашраф Гани посетил авиационную базу в афганской провинции Баграм. Об этом в пятницу сообщил телеканал TOLO News.

Отмечается, что это первый визит афганского лидера на авиабазу после того, как силы США и НАТО покинули ее.

По данным телеканала, Гани поручил квалифицированным специалистам управление тюрьмой, расположенной на территории базы.

О том, что силы США и НАТО покинули базу в городе Баграм, в Пентагоне заявили на прошлой неделе. Ряд американских СМИ сообщил, что власти Афганистана не были заранее предупреждены об уходе военных США.

14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября.

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