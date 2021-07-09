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Минторг США добавил в черный список три компании и три физлица из России

Здание Минторга США Bill Perry/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание Минторга США
© Bill Perry/Shutterstock/FOTODOM

Минторг США добавил в черный список три компании и три физлица из РФ - документ.

Теги
СШАРоссия
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