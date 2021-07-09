Кабмин Литвы оценил стоимость строительства ограждения на границе с Белоруссией в €5 млн

ВИЛЬНЮС, 9 июля. /ТАСС/. Строительство ограждения на границе Литвы с Белоруссией как одно из средств предотвращения нелегальной миграции с территории соседней страны обойдется Литве примерно в €5 млн. Деньги на это из своего резерва выделило в пятницу правительство балтийской республики.

"Кабинет министров направляет на строительство ограждения на участках протяженностью около 550 км из своего резерва €4,8 млн", - сообщила пресс-служба кабинета.

Для строительства физического барьера на пути мигрантов, как власти Литвы называют забор из колючей проволоки, привлекается армия. Работы, как сообщила Служба охраны государственной границы при МВД республики, должны были начаться еще в пятницу. Пограничники непосредственно в этом не участвуют, они лишь указывают наиболее небезопасные зоны, чтобы ограждение появилось там прежде всего. Первый этап работ охватит участок границы протяженностью примерно 30 км в районе ответственности погранзаставы в городе Друскининкай.

На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами. Помимо технических средств (датчиков движения, термовизоров, видеокамер), которыми оснащаются данные пограничные зоны, Литва на сухопутном участке границы с Калининградской областью РФ построила в 2018 году проволочный забор высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля. В дальнейших планах было возведение заграждения на границе с Белоруссией, но они до сих пор не были реализованы. Около 60% этой границы физическим барьером не оснащены.

С начала года в Литве задержаны 1 546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Кабмин 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.