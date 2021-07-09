Зеленский назначил своим новым пресс-секретарем журналиста Никифорова

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Бывший ведущий телеканала "Украина-24" Сергей Никифоров сменил Юлию Мендель на должности пресс-секретаря президента Украины. Указ о его назначении в пятницу опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины", - говорится в тексте документа. Параллельно опубликован указ об увольнении Мендель.

"Учитывая его [Никифорова] опыт профессиональной работы в журналистике, ожидаем дальнейшего развития эффективной коммуникации с представителями средств массовой информации, формирования прозрачной системы освещения деятельности президента Украины", - прокомментировали в офисе главы Украины новое назначение.

Кроме того, в офисе президента произведен ряд других кадровых назначений. Заместителем руководителя офиса президента Украины и ответственным за гуманитарное направление стал Алексей Днепров. Заместитель главы офиса Юрий Костюк переведен на должность советника президента Украины, где он займется подготовкой речей и выступлений Владимира Зеленского. Мария Витушок назначена руководителем аппарата офиса президента.

Смена пресс-секретаря Зеленского была ожидаема: в конце апреля, стало известно, что Мендель написала заявление об увольнении. Она заняла эту должность 3 июля 2019 года. В офисе главы государства тогда сообщали, что она продолжит работать в администрации главы государства, но на другом направлении. По информации украинского издания "Страна", работу Мендель негативно оценивал глава офиса президента Андрей Ермак, в то время как Зеленский к ней относится хорошо.

Никифорову 34 года, он, как и Зеленский, уроженец Кривого Рога Днепропетровской области. Окончил факультет журналистики Киевского национального университета, после работал корреспондентом на украинском телевидении. Кроме того, он имеет опыт работы на канале Euronews. Последним местом его работы был телеканал "Украина-24".