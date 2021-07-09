Генеральным секретарем Ассамблеи народов Евразии вновь избран Андрей Бельянинов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Действительный государственный советник таможенной службы РФ, заслуженный экономист РФ Андрей Бельянинов вновь избран генеральным секретарем Ассамблеи народов Евразии, голосование состоялось на общем собрании высшего органа организации, которое прошло в онлайн-формате на площадке ТАСС в пятницу.

"От имени президиума Генерального совета Ассамблеи народов Евразии мы выносим на рассмотрение общего собрания кандидатуру Андрея Юрьевича Бельянинова на должность генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии", - сообщила первый заместитель генерального секретаря Светлана Смирнова.

Решение было принято в ходе голосования. В ответном слове Бельянинов отметил, что за четыре года работы Ассамблеи был заложен фундамент взаимодействия внутри организации. "Нашу активность надо переносить на другие регионы субконтинента Евразии. Прошу считать, что за первые четыре года работы Ассамблеи мы заложили фундамент. Рассчитываю на активную работу", - обратился он к членам организации.

Об Ассамблее

Ассамблея народов Евразии - это международный союз неправительственных организаций и граждан с активной жизненной позицией, разделяющих и продвигающих идеи и ценности евразийской интеграции, защиты мира, укрепления дружбы, согласия, партнерства и добрососедства между народами. Учреждена 27 мая 2017 года Генеральная Ассамблея народов Евразии является общим собранием всех ее членов и высшим органом союза. В работе Генеральной Ассамблеи принимают участие более 800 представителей неправительственных организаций из 45 стран.

Генеральная Ассамблея намерена подвести итоги деятельности ассамблеи с момента ее создания, утвердить перспективный план на следующие четыре года и избрать руководящие органы. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции мероприятие проходит в онлайн-формате на площадке ТАСС.