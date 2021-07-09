Литва построит на границе с Белоруссией не только проволочное ограждение, но и стену

ВИЛЬНЮС, 9 июля. /ТАСС/. Литва на границе с Белоруссией, через которую в балтийскую республику с территории соседней страны с начала июня массово проникают нелегальные мигранты из государств Азии, построит не только ограждение из колючей проволоки, но и стену. Об этом в пятницу сообщила журналистам министр внутренних дел Агне Билотайте.

"МВД считает, что на границе с Белоруссией необходимо не только установить проволочное ограждение, но и построить стену", - сказала она. Тогда, по словам главы ведомства, забор из колючей проволоки, который начали устанавливать в пятницу на участках границы протяженностью около 550 км, станет частью планируемого физического барьера на пути нелегальных мигрантов. "Ориентировочная стоимость строительства стены составит около €41 млн", - отметила Билотайте.

Кабинет министров Литвы в пятницу принял решение о выделении из своего резерва на строительство проволочного ограждения €4,8 млн.

На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами. Помимо технических средств (датчиков движения, термовизоров, видеокамер), которыми оснащаются данные пограничные зоны, Литва на сухопутном участке границы с Калининградской областью РФ построила в 2018 году проволочный забор высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля. В дальнейших планах было возведение заграждения на границе с Белоруссией, но они до сих пор не были реализованы. Около 60% этой границы физическим барьером не оснащены.

С начала года в Литве задержаны 1 546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Кабмин 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.