Спецпредставители РФ и США по климату встретятся 13 июля в Москве

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев встретится 13 июля в Москве со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, стороны обсудят возможности расширения сотрудничества в противодействии изменению климата. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Эдельгериева.

"13 июля в Москве Руслан Эдельгериев и Джон Керри проведут рабочую встречу для обмена мнениями о возможностях расширения сотрудничества в противодействии изменению климата как на двусторонней, так и на многосторонней основе", - говорится в сообщении.

Планируется обозначить точки соприкосновения российской и американской позиции по поводу правил осуществления статьи 6 Парижского соглашения, в особенности лесных климатических проектов. Стороны также затронут роль атомной и водородной энергетики в обеспечении перехода к низкоуглеродному развитию и возможности двустороннего взаимодействия по этому направлению.

"В свете председательствования России в Арктическом совете в 2021-2023 годах стороны обсудят вопрос о черном углероде (саже), адаптации уязвимой арктической среды к изменению климата, а также ряд других актуальных вопросов. Наконец, стороны обсудят перспективы институционализации дальнейшего взаимодействия по вопросам изменения климата в рамках действующего соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и природных ресурсов от 1992 года", - уточнили в пресс-службе.

В марте 2021 года Эдельгериев уже провел видеовстречу с Керри.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с Керри 12 июля. Пресс-служба Госдепартамента США информировала, что Керри посетит 12-15 июля Москву, где проведет встречи с представителями российского правительства.