Зеленский в Берлине обсудит усиление роли Германии в нормандском формате

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин обсудит усиление роли Германии в нормандском формате (Германия, Россия, Украина и Франция) и ее участие в установлении мира в Донбассе. Об этом сообщил в пятницу на брифинге пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

"11 июля Владимир Зеленский летит в Германию, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Они будут говорить об усилении роли Германии в нормандском формате, ее значении в установлении мира в Донбассе", - сказал пресс-секретарь.

Он добавил также, что Зеленский во время переговоров подчеркнет важность остановки строительства газопровода "Северный поток - 2". "Президент везет аргументы, которые должны убедить, что этот газопровод вредит как Украине, так и европейским странам", - подчеркнул Никифоров.

В среду Зеленский заявил, что на встрече с Меркель намерен обсудить вопросы проекта "Северный поток - 2" и безопасности. Он добавил, что будущая встреча с канцлером Германии "важна в энергетическом плане". При этом, по словам Зеленского, баланс между безопасностью и экономикой найти сложно. Он также назвал проект "лакмусовой бумажкой, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран", отметив, что для Украины вопрос безопасности важнее экономики.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas ("Оллсиз") отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.