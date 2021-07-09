Псаки заявила, что саммит в Женеве создал условия для принятия резолюции СБ ООН по Сирии

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация приветствует принятие резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по трансграничной помощи в Сирии, это стало возможным благодаря консультациям на российско-американском саммите в Женеве. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы приветствуем единогласное одобрение сегодня в СБ ООН продления мандата на оказание жизненно важной гуманитарной помощи Сирии", - сказала она. Псаки отметила, что это стало итогом "интенсивных дипломатических усилий, которые последовали за подробным обсуждением на состоявшемся в Женеве саммите президентов [США Джо] Байдена и [России Владимира] Путина". По словам пресс-секретаря Белого дома, резолюция была принята "вследствие их договоренностей и диалога в Женеве".

Резолюция была подготовлена совместно Россией, США, Ирландией и Норвегией. Она продлевает работу пункта единственного пропуска "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции на 12 месяцев при условии, что через шесть месяцев генеральный секретарь ООН представит доклад о работе механизма трансграничной помощи.

Итоговая резолюция представляет собой компромисс. Ранее свой вариант внесли Ирландия и Норвегия, в котором предлагалось продлить работу "Баб-эль-Хавы", а также возобновить работу еще одного пункта пропуска на границе Сирии с Ираком на 12 месяцев. Россия предложила свой вариант, который предполагает продление работы только "Баб-эль-Хавы" на шесть месяцев. Однако Совет Безопасности ООН не стал рассматривать эти предложения по отдельности, а вместо этого провел утром в пятницу дополнительные консультации, по итогам которых удалось согласовать приемлемый для всех текст.