Число задержанных по подозрению в убийстве президента Гаити возросло до 19

ГАВАНА, 9 июля. /ТАСС/. Власти Гаити задержали по меньшей мере 17 колумбийских наемников и двух американцев гаитянского происхождения, которые могут быть причастны к убийству президента страны Жовенеля Моиза. Об этом в пятницу сообщает полиция страны на своей странице в Facebook.

"Национальные силы безопасности уже задержали 19 человек, включая 17 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения, подозреваемых в причастности к убийству президента республики", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 15 задержанных колумбийцах и двух уроженцах Гаити с гражданством США.

Правоохранительные органы отмечают, что в настоящий момент ведется поиск еще шести преступников.

В четверг полиция Гаити информировала, что в состав преступной группы входили 26 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. По заявлению и.о. премьер-министра страны Клода Жозефа, некоторые из совершивших атаку преступников говорили по-английски и по-испански. Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Национальной полиции и Вооруженных сил Гаити. Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.