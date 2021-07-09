Байден считает, что США могут атаковать используемые киберпреступниками серверы

Кибератаки на США. Почему страна оказалась так уязвима перед хакерами?

Как сообщает пресс-пул Белого дома, американский лидер в пятницу перед вылетом в штат Делавэр ответил утвердительно на вопрос журналистов о том, имеет ли смысл атаковать серверы в таких случаях.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе СМИ приписывают атаку, совершенную на прошлой неделе на сети компании-производителя программного обеспечения Kaseya.

Были ли указания

Правительство США отказалось уточнить, отдавал ли уже Байден указания об атаках на серверы, используемые хакерами, в том числе в России.

"Мы об этом, разумеется, публично говорить не станем - в плане каких-то конкретных действий, которые распорядился или не распорядился предпринять президент. Так что я не буду говорить в деталях об этих операционных вопросах", - заявил в пятницу на специальном телефонном брифинге, посвященном российско-американским отношениям, представитель администрации США высокого ранга.

Сотрудничество с Россией по кибербезопасности

Также Байден заявил, что верит в возможность налаживания сотрудничества между Вашингтоном и Москвой по кибербезопасности, уточняет пресс-пул Белого дома.

Журналисты поинтересовались у американского лидера, будут ли для РФ какие-либо последствия, если российское руководство "не активизируется в вопросе" противодействия преступникам, действующим в киберпространстве. "Я верю, что мы наладим сотрудничество", - ответил Байден.

Ранее в пятницу состоялась телефонная беседа президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Одной из основных тем разговора стала кибербезопасность.