В Молдавии наступил день тишины перед досрочными выборами в парламент

КИШИНЕВ, 10 июля. /ТАСС/. День тишины наступил в субботу в Молдавии перед досрочными выборами в парламент. 10 июля и в день голосования агитация запрещена. Как уточнила Центральная избирательная комиссия (ЦИК), в эти дни не разрешается участие в дебатах на телевидении и радио, встречи с избирателями, запрещена публикация агитационных материалов в СМИ и социальных сетях. Однако размещенные ранее плакаты и другая уличная агитация может оставаться, ее демонтаж не обязателен.

Напряженным день тишины обещает стать для членов ЦИК, участковых комиссий, которые должны распределить по избирательным участкам бюллетени, подготовить их к голосованию, обеспечить противоэпидемическими средствами.

Президенты в битве за парламент

Досрочных выборов добилась президент Майя Санду, которая на волне своего успеха в прошлогодней президентской кампании рассчитывает, что основанная ею проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС) получит в парламенте большинство. В прежнем составе законодательного органа она контролировала всего 15 из 101 мандата. Сразу же после инаугурации Санду ее сторонники устроили антиправительственные акции протеста в Кишиневе, добившись отставки премьер-министра Иона Кику, которого поддерживало большинство, сформированное вокруг Партии социалистов Республики Молдова. После этого Санду заблокировала назначение нового правительства, воспользовавшись правом выдвигать кандидатуру на пост премьера, и с одобрения Конституционного суда, занявшего ее сторону в конфликте с депутатами, подписала указ о роспуске парламента.

В выборах принимают участие более 20 политических формирований, все опросы общественного мнения показывают, что фаворитами выборов являются две партии: пропрезидентская ПДС, выступающая за интеграцию Молдавии в Европейский союз и обещающая радикальные реформы в юстиции, искоренение коррупции, "избавление власти страны от воров", которыми ее лидеры называют своих оппонентов, и Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном, предлагающий укрепить молдавскую государственность и нейтралитет, сохранить баланс в международных отношениях, сотрудничая и с Западом, и с Россией, жестко противодействовать сторонникам ликвидации Молдавии и ее объединения с Румынией.

Вашингтон и Брюссель заняли сторону Санду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва настроена на конструктивную работу с новым парламентом и правительством Молдавии, которые будут сформированы в результате выборов. При этом она отметила, что предвыборная кампания в Молдавии сопровождается беспрецедентным вмешательством представителей США и Евросоюза во внутриполитические процессы.

Мобилизация электората

Нынешняя избирательная кампания началась со скандала вокруг решения ЦИК открыть 139 избирательных участков за рубежом и 44 для граждан Молдавии из непризнанного Приднестровья, которое не контролирует Кишинев. Проевропейские партии устроили протесты с требованием увеличить число заграничных участков до 190, а в Приднестровье, где традиционно голосуют за пророссийские партии, сократить. Под давлением ЦИК увеличил число избирательных участков за границей сначала до 146, а потом до 150. Кроме того, за два дня до голосования Апелляционная палата Кишинева по требованию проевропейской "Платформы "Достоинство и правда" обязала ЦИК сократить число участков для приднестровцев до 12.

Комиссия опротестовала это решение в Высшей судебной палате, а сторонники блока коммунистов и социалистов провели акцию протеста. Додон призвал обеспечить права избирателей не только на Западе, но и в России, Приднестровье. По его данным, на президентских выборах в западных странах проголосовала почти четверть миллиона молдавских граждан, что составляет более половины тех, кто там живет, а в России, где их примерно столько же, всего 12 тыс. К тому же активисты партии Санду блокировали открытые на территории Молдавии участки для приднестровцев, из-за чего из 200 тыс. проживающих там молдавских граждан проголосовали около 30 тыс.

Раскол или диалог?

Местные социологи убеждены, что активность избирателей будет высокой и явка на них превысит определенный законом порог в 33,3%. Однако в прогнозах на исход голосования их мнения расходятся. Одни считают, что президентская партия может получить большинство в парламенте, другие же убеждают, что депутатам снова придется договариваться о коалиции и приводят в качестве аргумента довод о том, что кроме двух фаворитов шансы преодолеть барьер в 5% для партий и в 7% для блоков есть еще у двух или трех формирований.

Лидер ПДС Игорь Гросу в последнем обращении призвал избирателей обеспечить большинство в парламенте для пропрезидентской партии. Додон со своей стороны заявил о готовности "вести диалог как с левыми, так и с правыми, чтобы находить решение проблем для людей". Если же договориться о коалиции не получится, Молдавию ждут новые досрочные выборы. По закону они могут пройти не раньше января будущего года, и республика, которой во время пандемии и кризиса продолжит управлять временное правительство, рискует погрузиться в пучину новых политических разборок и протестов.