Reuters: администрация США пока не намерена предоставлять военную помощь Гаити

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. США на данный момент не планируют предоставлять военную помощь Гаити. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

По его свидетельству, Вашингтон не собирается "в данное время" предоставлять такое содействие Порт-о-Пренсу. Ранее представитель Госдепартамента подтвердил ТАСС, что власти Гаити запросили у американского правительства помощь в сфере безопасности, а также с расследованием обстоятельств убийства президента Жовенеля Моиза. "И мы остаемся в регулярном контакте с должностными лицами Гаити, чтобы обсуждать, каким образом Соединенные Штаты могут оказать содействие", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства. Деталей он не привел.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки до этого рассказала на регулярном брифинге, что американская администрация направляет на Гаити группу сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) и Министерства внутренней безопасности США. "В ответ на запрос правительства Гаити об оказании содействия в сфере безопасности и с расследованием [обстоятельств убийства Моиза] мы направляем должностных лиц высокого ранга из ФБР и Министерства внутренней безопасности в Порт-о-Пренс в кратчайшие сроки, чтобы оценить ситуацию и определить, как мы можем помочь", - отметила представитель президента США. При этом она подчеркнула, что "расследование ведется гаитянской полицией "на земле". Псаки затруднилась уточнить, сколько именно человек из числа сотрудников компетентных органов США командируют на Гаити.

Кроме того, как признала представитель американского лидера, Вашингтон будет испытывать серьезное беспокойство, если подтвердится, что граждане США были причастны к убийству Моиза. "Разумеется. Но я не буду забегать вперед расследования", - сказала на этот счет Псаки. Она также заверила, что арест двух американцев гаитянского происхождения, предположительно причастных к убийству Моиза, "не повлияет на содействие" Вашингтона Порт-о-Пренсу.

Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.