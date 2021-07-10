На Украине завершились международные военно-морские учения Sea Breeze

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Военные учения НАТО и партнеров альянса Sea Breeze - 2021, проходившие в Черном море и прибрежных районах на Украине, завершились. Об этом в субботу сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) в Facebook.

"Учения Sea Breeze - 2021 завершены. Все возложенные задачи выполнены в полном объеме", - заявил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, слова которого приводятся в сообщении.

В ходе церемонии закрытия учений украинские и западные военные были удостоены наград "Защитник Украины" и "За укрепление ВМС". По словам заместителя командира 65-й оперативной группы Шестого флота ВМС США Кайла Гантта, военные уже начинают подготовку к учениям следующего года. "Sea Breeze - 2021 завершены. Но завтра мы уже будем готовить Sea Breeze - 2022. В следующем году ожидаю увидеть еще больше стран", - приводит его слова украинское издание "Общественное".

В Черном море и прибрежных районах на территории Украины с 28 июня по 10 июля проходили военные учения НАТО и партнеров альянса Sea Breeze - 2021. Основные участники маневров - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия. В учениях были задействованы около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники.