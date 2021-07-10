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El Pais: посол Испании в Париже станет новым главой МИД королевства

По данным издания, премьер-министр Педро Санчес планирует назначить на этот пост Хосе Мануэля Альбареса

МАДРИД, 10 июля. /ТАСС/. Посол Испании во Франции Хосе Мануэль Альбарес станет новым главой МИД королевства после кадровых перестановок в правительстве, которые готовит премьер-министр Педро Санчес. Об этом сообщила в субботу газета El Pais.

По ее сведениям, среди министров, которых глава кабмина планирует сменить, значится глава внешнеполитического ведомства Аранча Гонсалес Лая. На смену ей может прийти Альбарес.

Текущее правительство Испании было сформировано в январе прошлого года.

Альбарес родился в 1972 году. Ранее он являлся консулом Испании в Колумбии, советником по культуре посольства Испании в Париже, работал в представительстве королевства при Организации экономического сотрудничества и развития, занимал другие посты в МИД страны.

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