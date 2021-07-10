В ближайшие дни в Египет поступят 2 млн доз вакцины Pfizer против коронавируса

КАИР, 10 июля. /ТАСС/. Не менее 2 млн доз вакцины против нового коронавируса производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech поступят в ближайшие дни в Египет. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения и народонаселения арабской республики, распространенном в субботу.

"Достигнута договоренность о поставках в страну в ближайшие дни 2 млн доз вакцины Pfizer. Помимо этого, есть соглашение с [американской фирмой] Johnson & Johnson, препарат поступит в ближайшее время", - приводит текст сообщения местный новостной портал Al-Yaum Al-Sabia.

В Минздраве также опровергли слухи о том, что Египет якобы прекращает импорт вакцины против коронавируса производства британско-шведской компании AstraZeneca. "Жители продолжают получать первую или уже вторую дозу препарата AstraZeneca, а также других вакцин", - указали в министерстве.

Помимо этого, в ведомстве сообщили о поступлении в ближайшее время сырья для производства на территории Египта 3 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech, которая будет называться Vacsera - Sinovac made in Egypt. Вместе с тем в текущем месяце в центры вакцинации поступят 2,4 млн доз уже готового препарата.

Вакцинация в стране

Программа вакцинации началась в Египте в январе, в первую очередь она коснулась медицинских работников и пожилых людей. С марта в арабской республике начали делать прививки от коронавируса всем. В настоящее время в стране доступны вакцины китайских корпораций Sinopharm и Sinovac, а также компании AstraZeneca.

Помимо этого, 24 июня в Египет была доставлена первая партия российского препарата "Спутник V". В мае власти арабской республики информировали о заключении с Россией соглашения о поставках до конца года 20 млн доз "Спутника V". 22 апреля Российский фонд прямых инвестиций и египетская компания Minapharm договорились о производстве в год свыше 40 млн доз данного препарата.

В Египте с населением более 100 млн человек с начала пандемии зарегистрировано свыше 282 тысяч случаев вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, более 217 тысяч пациентов выздоровели. От осложнений умерли 16 368 человек. В целом ситуация с коронавирусом в стране несколько стабилизировалась. Если в мае - начале июня ежедневно фиксировали более тысячи новых случаев заражения, то сейчас суточный прирост новых инфицированных снизился до 150-200 человек.