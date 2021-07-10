Российский самолет Бе-200ЧС участвует в тушении пожаров в Греции

АФИНЫ, 10 июля. /ТАСС/. Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС в субботу участвовал в тушении двух пожаров в Греции. Об этом сообщила Пожарная служба Греции.

Российский самолет с конца июня находится в Греции для помощи в тушении пожаров, которые возникают из-за высокой жары и сильных ветров.

В субботу утром Бе-200ЧС участвовал в тушении пожара в районе Варнава на западе столичной области Аттика, что способствовало локализации возгорания. В настоящее время российский самолет тушит сильный пожар возле городка Стира на юге острова Эвбея. В этом районе с возгоранием борются 64 пожарных на 23 пожарных машинах. С воздуха им помогают пять самолетов - четыре "Канадэр" и один Бе-200ЧС.

Бе-200ЧС уже тушил пожары на островах Хиос и Крит, а также в других районах страны.

В конце июня Ростех сообщил, что российский самолет-амфибия Бе-200ЧС приземлился в Греции для участия в тушении лесных пожаров на территории страны в соответствии с договором, который был подписан в Афинах между Министерством защиты граждан Греции, отвечающим за организацию мероприятий по борьбе с природными пожарами, и ПАО "Ил". Как отмечал Ростех, в ходе полетов планируется отработать новые методики забора и сброса воды на очаги возгорания в предельных гидрометеорологических условиях. В 2020 году Ростех впервые реализовал контракт по оказанию услуг по пожаротушению с зарубежным заказчиком.

Самолеты-амфибии Бе-200ЧС производятся ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" (входит в состав ПАО "ОАК" Ростеха, единственный в мире реактивный самолет-амфибия). За одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.