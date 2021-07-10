Сенат Гаити отложил инаугурацию временного президента

ГАВАНА, 10 июля. /ТАСС/. Спикер Сената Гаити Жозеф Ламбер, объявленный в пятницу верхней палатой парламента временным президентом республики, сообщил, что его инаугурация отложена.

"Сенаторы решили отложить приведение к присяге, назначенное на сегодняшний день. Они хотят присутствовать в полном составе, - написал он в субботу в Twitter. - Крайне необходимо возродить надежду в нашей стране".

В пятницу Гаитянская партия "Тет Кале", обладающая крупнейшей фракцией в Палате депутатов (нижняя палата парламента), предложила назначить Ламбера на пост временного президента до избрания нового главы государства. Позже восемь членов Сената из десяти поддержали инициативу. Предполагается, что Ламбер будет возглавлять страну до вступления в должность избранного президента в феврале 2022 года.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. И.о. премьера Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и Вооруженных сил Гаити". Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.