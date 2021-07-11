Глава Бундестага заявил, что опасается влияния Russia Today на настроения в ФРГ

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Глава Бундестага Вольфганг Шойбле опасается, что телеканал Russia Today может повлиять на настроения проживающих в ФРГ граждан с российскими корнями. Об этом представитель Христианско-демократического союза (ХДС) заявил в интервью, опубликованном в воскресенье в газете BILD am Sonntag.

"Через телеканал Russia Today Москва пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями", - утверждал он. По словам политика, такая категория граждан раньше в основном голосовала за консерваторов, сегодня же все чаще - за правую "Альтернативу для Германии". При этом, по оценке Шойбле, Russia Today является "пропагандистским каналом". "Тут мы должны серьезно говорить с Россией", - сказал он. Дополнительных мыслей на этот счет он не привел.

Ранее Шойбле уже высказывал аналогичные соображения. В частности, он говорил, что "сравнительно велика" опасность влияния на предвыборную борьбу из-за рубежа.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая политическая сила получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его.