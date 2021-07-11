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Пандемия COVID-19

В Сербии вакцинировали почти половину населения старше 18 лет

В стране идет вакцинация препаратами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским "Спутником V"

БЕЛГРАД, 11 июля. /ТАСС/. Вакцину от коронавируса получили 48,6% совершеннолетнего населения Сербии. Об этом заявила в воскресенье в эфире Prva Srpska Televizija премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

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"В настоящий момент вакцинировано 48,6% совершеннолетних граждан", - заявила премьер, отметив, что иммунизация в последние недели идет "тяжело и медленно". "Я боюсь следующей волны пандемии", - подчеркнула премьер, призвав граждан активнее прививаться.

Председатель правительства сообщила, что 1 августа Кризисный штаб по борьбе с коронавирусом при правительстве Сербии даст рекомендации населению о необходимости принять третью дозу вакцины.

Гражданам Сербии предлагается выбор между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V". Вакцина из РФ пользуется наибольшей популярностью у населения. Как заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V".

По последним данным, число инфицированных коронавирусом нового типа в Сербии превысило 715 тыс. За все время пандемии в республике 7 010 человек умерли. Cуточное число заболевших второй месяц постоянно снижается.

Теги
СербияПандемия COVID-19
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