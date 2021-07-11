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Трамп заявил, что пока не может раскрыть планов участия в президентских выборах

Бывший президент США сообщил, что уже принял решение, но огласить его не может "из-за сложностей, которые могут возникнуть с финансированием кампании"
Дональд Трамп Brandon Bell/Pool via AP
Описание
Дональд Трамп
© Brandon Bell/Pool via AP

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что уже принял решение насчет того, будет ли участвовать в выборах главы государства в 2024 году, но пока не может раскрыть их из-за проблем, которые могут возникнуть с финансированием кампании.

"Да, я принял решение, это совершенно точно, - сказал он. - Но я не могу пока объявить его из-за сложностей, которые могут возникнуть с финансированием кампании". Трамп не пояснил, в чем заключаются эти сложности.

Трамп 28 февраля во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства. Он также выразил уверенность, что в борьбе за Белый дом победу одержит кандидат от республиканцев.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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