Наблюдатели Совета Федерации отметили спокойную обстановку на выборах в Молдавии

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Наблюдатели из делегации Совета Федерации отмечают спокойный и корректный характер избирательного процесса на проходящих в воскресенье досрочных выборах в парламент Молдавии. Об этом сообщил ТАСС глава делегации - зампредседателя комитета по международным делам Фарит Мухаметшин.

"Я лично посетил уже девять избирательных участков, включая избирательные участки для граждан Молдавии, проживающих в приднестровском регионе. Нас проинформировали о возможных провокациях в этих населенных пунктах, однако никаких эксцессов, никаких нарушений избирательного законодательства Республики Молдова мы не заметили. На всех избирательных участках присутствуют местные наблюдатели, а также представители партий, которые участвуют в выборах. Они также не сообщили нам о серьезных отклонениях, на которые необходимо реагировать", - сказал Мухаметшин.

Он отметил "порядок и спокойную, рабочую обстановку". "Участки оснащены всем необходимым, включая противоэпидемические средства, хорошо подготовлены с технической точки зрения", - заметил Мухаметшин, обратив внимание на проходящую одновременно с выборами информационную кампанию по вакцинации от коронавируса. На всех участках содержатся агитационные материалы, призывающие избирателей посетить пункт вакцинации после голосования.

В воскресенье в Молдавии проходят досрочные парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 07:00 и закроются в 21:00. Явка на выборах к 18:00 (совпадает с мск) составила 40% (1,2 млн). В первом туре президентских выборов 2020 года к этому времени проголосовали 39% (1,1 млн), а во втором - 48% (1,4 млн). Голосование завершится в 21:00. Явка на выборах уже превысила барьер, необходимый для признания выборов состоявшимися.

В выборах участвует президентская Партия действия и солидарности, главным оппонентом которой выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. Всего в выборах принимают участие еще двадцать политических партий. Первые предварительные итоги голосования ЦИК планирует объявить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.