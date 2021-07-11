Пентагон изучает обращение властей Гаити с просьбой об отправке войск

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Министерство обороны США получило от властей Гаити просьбу направить войска для стабилизации обстановки в стране и занимается ее изучением. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

"Мы знакомы с обращением правительства Гаити, - сказал он, отвечая на вопрос о том, готовы ли США направить в Гаити войска для стабилизации обстановки. - Мы анализируем его, как поступили бы и с любым другим запросом о помощи".

Ранее представитель Госдепартамента подтвердил ТАСС, что власти Гаити запросили у Соединенных Штатов помощь в сфере безопасности, а также с расследованием обстоятельств убийства президента Жовенеля Моиза. По данным CNN, помощь правительству Гаити может потребоваться в том, чтобы обеспечить безопасность инфраструктурных и энергетических объектов, портов и аэропортов.

Правительство Гаити в среду ввело военное положение в республике на 15 дней после убийства президента. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию.