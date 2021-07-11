Следователи устанавливают личности бросивших коктейли Молотова в дом белорусского депутата

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Следователи устанавливают личности неизвестных, которые бросили минувшей ночью бутылки с зажигательной смесью в дом главы Либерально-демократической партии Белоруссии и депутата Палаты представителей Национального собрания Олега Гайдукевича. Об этом политик рассказал в воскресенье в эфире телеканала ОНТ.

"Сегодня ночью злоумышленники закидали мой дом коктейлями Молотова. Один сгорел полностью, два не сработали. Повезло, что никто не пострадал, - сказал депутат. - Это однозначно связано с моей политической позицией, я неоднократно получал угрозы с августа прошлого года и уже даже к ним привык". По его словам, "сейчас следователи устанавливают личности" злоумышленников. Гайдукевич выразил уверенность, что "преступление будет раскрыто".

"Вот такую демократию нам готовили для Беларуси в случае успеха государственного переворота. Я буду говорить и отстаивать ту позицию, которую отстаивал всегда", - заявил он.