Израиль решил удержать $183 млн из средств, переводимых Палестине

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июля. /ТАСС/. Военно-политический кабинет безопасности Израиля, в который входят ключевые министры нового правительства Нафтали Беннета, принял в воскресенье решение сократить переводы Палестинской национальной администрации (ПНА) на 597 млн шекелей (около $183 млн) - сумму, которую та выплатила в качестве пособий родственникам палестинских террористов в 2020 году. Об этом сообщила канцелярия премьера.

"Кабинет безопасности сегодня утвердил представленный министром обороны Бени Ганцем отчет в отношении замораживания средств, перечисляемых палестинскими властями террористам и их семьям. Согласно отчету, подготовленному управлением по борьбе с терроризмом Министерства обороны Израиля, палестинская администрация в 2020 году перечислила 597 млн шекелей на такую поддержку терроризма. После утверждения отчета эти средства будут ежемесячно удерживаться из платежей, которые Израиль переводит властям Палестины", - говорится в заявлении канцелярии.

Кнессет (парламент Израиля) в июле 2018 года утвердил закон об удержании из средств, переводимых ПНА, сумм, соответствующих выплатам палестинских властей родственникам палестинцев, арестованных или убитых во время нападений на граждан еврейского государства. По данным израильского Минобороны, ПНА тратит более $300 млн в год на помощь семьям палестинцев, отбывающих тюремные сроки, либо погибших в ходе нападений на израильтян. Такие выплаты, уверены израильские власти, являются прямым стимулом к терроризму, а также препятствуют заключению мирного соглашения между сторонами. Палестинцы утверждают, что эти пособия, которые заложены в бюджет ПНА, являются помощью жертвам израильской оккупации.

Израильские власти от имени ПНА собирают налоги и пошлины и переводят эти средства палестинцам. Ежемесячные переводы составляют порядка $100 млн. Эти средства являются одной из основных статей дохода бюджета Государства Палестина.