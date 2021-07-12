На досрочных выборах в парламент Молдавии лидирует партия президента Санду

КИШИНЕВ, 12 июля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, лидирует на досрочных выборах в парламент, состоявшихся в воскресенье. По предварительным данным, которые озвучила Центральная избирательная комиссия после обработки 90% протоколов, она получила 47% голосов, на втором месте - Избирательный блок коммунистов и социалистов с результатом 31%, на третьем - партия "Шор" с 6,7%. Остальные 20 претендентов, которые были внесены в бюллетени, не преодолели избирательный барьер в 5% для партий и 7% для блоков.
Обработка бюллетеней официально не завершена, но уже из этих данных ясно, что партия Санду претендует на получение более 51 из 101 мандата, чтобы самостоятельно сформировать новое правительство республики.
В Молдавии - парламентская форма правления, а полномочия главы государства ограничены. Но после победы на президентских выборах в конце прошлого года Санду добилась роспуска законодательного органа, в котором ее партия контролировала всего 15 мест.
Жесткая кампания
В своей программе ПДС обозначила главным приоритетом активизацию процесса интеграции в Евросоюз, стратегическое партнерство с США и Румынией. С соседней Украиной и Грузией было намечено реализовать совместные региональные проекты в рамках программы "Восточное партнерство". С Россией партийные лидеры предлагали выстраивать позитивный, уважительный и прагматичный диалог при соблюдении национальных интересов. За полгода на посту премьер-министра в 2019 году, а затем за такой же срок президентства Санду совершила серию визитов в Румынию, на Украину, во Францию, Германию, Италию, Польшу и Бельгию, приняла у себя президентов Литвы и Румынии. Однако она так и не собралась в Москву, объяснив это необходимостью практического наполнения такой поездки.
Избирательную кампанию ПДС выстроила на антикоррупционной повестке, благодаря которой Санду выиграла президентские выборы, опередив Додона, и стала локомотивом своей политической силы в нынешней кампании. Ее лидеры пообещали "избавить страну от воров", которыми объявили оппонентов - коммунистов и социалистов, несмотря на то, что те находились в оппозиции последние 10 лет, а у власти была коалиция проевропейских партий, правление которой сопровождалось серией коррупционных и политических скандалов.
Главную надежду партия Санду возлагала на соотечественников, которых выгнал из страны кризис, наступивший после провозглашения независимости. За последние 30 лет республику покинула почти треть трудоспособного населения - около 1 млн человек. Половина из них уехала на Запад, и их поддержка обеспечила избрание Санду президентом.
Коммунисты и социалисты в своей программе заявили о важности восстановления отношений стратегического партнерства с Россией при сохранении взвешенного курса в отношении ЕС. Возглавившие блок Игорь Додон и Владимир Воронин обвинили Санду и функционеров ее партии в причастности к грехам прежних проевропейских правительств, где они занимали должности, а также в обслуживании интересов США, ЕС и Румынии, которые, по их словам, будут требовать от Кишинева конфронтации с Москвой и присоединения к антироссийским санкциям.
Без серьезных нарушений
Санду и активисты ее партии еще в воскресенье утром заявили о том, что "получают сигналы о нарушениях, которые компрометируют честный процесс выборов". Глава государства призвала тех, кто контролирует процесс волеизъявления, "хорошо делать свою работу", пригрозив им санкциями. Однако, как заявил глава ЦИК Дорин Чимил, выборы прошли спокойно, без серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на их исход.
Такие же предварительные оценки дали международные наблюдатели. "Серьезных нарушений на выборах в Молдавии не отмечено, в том числе не наблюдается проблем с доступом на участки для приднестровцев. Голосование прошло спокойно", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств - участников СНГ, глава миссии наблюдателей от МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.
Повод для волнений накануне голосования все же был, особенно на участках для избирателей из непризнанного Приднестровья, где перед выборами активисты молдавской партии "Альянс за объединение с Румынией" (AUR) устроили целую серию провокаций. Одна из них завершилась потасовкой с приднестровскими пограничниками, тогда же было совершено нападение на российского миротворца - военного коменданта города Бендеры, который по долгу службы разводил конфликтующие стороны.
Накануне заместитель главы Генерального комиссариата полиции Молдавии Марин Максиан предупредил, что во время волеизъявления возможны новые провокации, за которыми стоят участники выборов, и пообещал оперативно пресекать их. В связи с этим российские миротворцы в Приднестровье провели инструктаж, приняли дополнительные меры и были готовы к возможным провокациям на расположенных в зоне безопасности конфликта участках.
По данным Максиана, в течение дня полиция получила более 200 сообщений о нарушениях, среди которых были агитация вблизи избирательных участков, препятствование голосованию, фотосъемка бюллетеней, в том числе со стороны наблюдателей от кандидатов, хулиганство, несоблюдение защитных мер в условиях пандемии коронавируса. Вместе с тем он опроверг информацию о подкупе избирателей, отметив, что сообщившие об этом граждане отказались представить какие-либо свидетельства или дать письменные показания.
Раскол или диалог
В Молдавии надеются, что нынешние выборы станут первым шагом на пути стабилизации обстановки в стране, которая переживает затяжной политический и экономический кризис, усугубившийся пандемией.
Для Москвы положение после выборов в Молдавии может создать серьезные проблемы вплоть до обострения ситуации вокруг Приднестровья, где несут службу российские миротворцы. Молдавский политолог Корнелиу Чуря в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что будущее российско-молдавских отношений зависит от баланса сил в новом парламенте. Если партия Санду получит большой перевес, западное влияние на нее, депутатов и правительство только усилится. Тогда, по словам политолога, радикальные антироссийские настроения в Молдавии будут расти. Если же давление левых партий сохранится, прозападные партии не станут впадать в крайности.