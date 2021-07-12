На досрочных выборах в парламент Молдавии лидирует партия президента Санду

КИШИНЕВ, 12 июля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, лидирует на досрочных выборах в парламент, состоявшихся в воскресенье. По предварительным данным, которые озвучила Центральная избирательная комиссия после обработки 90% протоколов, она получила 47% голосов, на втором месте - Избирательный блок коммунистов и социалистов с результатом 31%, на третьем - партия "Шор" с 6,7%. Остальные 20 претендентов, которые были внесены в бюллетени, не преодолели избирательный барьер в 5% для партий и 7% для блоков.

Обработка бюллетеней официально не завершена, но уже из этих данных ясно, что партия Санду претендует на получение более 51 из 101 мандата, чтобы самостоятельно сформировать новое правительство республики.

В Молдавии - парламентская форма правления, а полномочия главы государства ограничены. Но после победы на президентских выборах в конце прошлого года Санду добилась роспуска законодательного органа, в котором ее партия контролировала всего 15 мест.

Жесткая кампания

В своей программе ПДС обозначила главным приоритетом активизацию процесса интеграции в Евросоюз, стратегическое партнерство с США и Румынией. С соседней Украиной и Грузией было намечено реализовать совместные региональные проекты в рамках программы "Восточное партнерство". С Россией партийные лидеры предлагали выстраивать позитивный, уважительный и прагматичный диалог при соблюдении национальных интересов. За полгода на посту премьер-министра в 2019 году, а затем за такой же срок президентства Санду совершила серию визитов в Румынию, на Украину, во Францию, Германию, Италию, Польшу и Бельгию, приняла у себя президентов Литвы и Румынии. Однако она так и не собралась в Москву, объяснив это необходимостью практического наполнения такой поездки.

Избирательную кампанию ПДС выстроила на антикоррупционной повестке, благодаря которой Санду выиграла президентские выборы, опередив Додона, и стала локомотивом своей политической силы в нынешней кампании. Ее лидеры пообещали "избавить страну от воров", которыми объявили оппонентов - коммунистов и социалистов, несмотря на то, что те находились в оппозиции последние 10 лет, а у власти была коалиция проевропейских партий, правление которой сопровождалось серией коррупционных и политических скандалов.

Главную надежду партия Санду возлагала на соотечественников, которых выгнал из страны кризис, наступивший после провозглашения независимости. За последние 30 лет республику покинула почти треть трудоспособного населения - около 1 млн человек. Половина из них уехала на Запад, и их поддержка обеспечила избрание Санду президентом.

Коммунисты и социалисты в своей программе заявили о важности восстановления отношений стратегического партнерства с Россией при сохранении взвешенного курса в отношении ЕС. Возглавившие блок Игорь Додон и Владимир Воронин обвинили Санду и функционеров ее партии в причастности к грехам прежних проевропейских правительств, где они занимали должности, а также в обслуживании интересов США, ЕС и Румынии, которые, по их словам, будут требовать от Кишинева конфронтации с Москвой и присоединения к антироссийским санкциям.

Без серьезных нарушений

Санду и активисты ее партии еще в воскресенье утром заявили о том, что "получают сигналы о нарушениях, которые компрометируют честный процесс выборов". Глава государства призвала тех, кто контролирует процесс волеизъявления, "хорошо делать свою работу", пригрозив им санкциями. Однако, как заявил глава ЦИК Дорин Чимил, выборы прошли спокойно, без серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на их исход.