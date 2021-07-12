В Германии призвали к выходу из ЕС и сотрудничеству с Россией

ТАСС, 12 июля. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла в воскресенье призвал Берлин выйти из Европейского союза.

По его мнению, ФРГ следует создать новую европейскую экономическую группу интересов. "Необходимо Германии выйти из ЕС и создать новую европейскую экономическую группу интересов", - цитирует депутата немецкая газета Die Welt.

Кроме того, Хрупалла отметил, что "психологическая война", развернутая союзниками после 1945 года, повлияла на формирование национальной идентичности немцев.

Ранее сопредседатель АдГ раскритиковал санкционную политику ЕС и США в отношении РФ, подчеркнув негативные последствия санкций.